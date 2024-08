Corrida de rua ajuda fumantes a abandonarem o vício

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em janeiro, o consumo de tabaco no Brasil caiu cerca de 35% desde 2010. Com o resultado, o país se tornou um dos “líderes mundiais” na redução do consumo do tabaco.

Mesmo assim, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o triênio 2023/2025 é de 32 mil casos de câncer de pulmão, sendo que o tabagismo está relacionado com vários tipos de câncer, inclusive com cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão.

Para seguir alertando as pessoas dos malefícios do cigarro, 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Em Goiânia, o Órion Business & Health Complex e a Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia (SGPT) realizam a 12ª edição da Corrida Largue o Cigarro Correndo.

As inscrições se encerram nesta quarta-feira (14) pelo site e a prova será no próximo domingo (18), com largada às 6h30. Para a corrida estão disponíveis percursos de 5 km, para pessoas a partir de 14 anos, e 10 km, apenas maiores de 18 anos.

“O principal objetivo desse evento é conscientizar a população sobre os efeitos prejudiciais do tabagismo e incentivar a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Queremos motivar os participantes e a comunidade a repensarem o uso do cigarro, mostrando que o esporte pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra o vício”, destaca a pneumologista Fernanda Miranda, que é a presidente da SGPT e atende no centro clínico do Órion Complex.

A taxa para se inscrever é de R$ 64,90 ou R$ 109,90, de acordo com o kit atleta escolhido. Porém, para ambas as opções, no dia da retirada do kit é preciso realizar a doação de um quilo de alimento não perecível ou pagar mais R$ 7. Há desconto para idosos e portadores de necessidades especiais.

Este ano haverá ainda, pela primeira vez, a versão Kids da prova, para crianças de 1 a 12 anos e com percursos de 40m a 150m. A taxa de inscrição para os pequenos é de R$ 69,90, mais o quilo de alimento. A largada para eles será a partir das 9h.

Trocar um mau hábito por um bom

Fernanda Miranda explica que a prática de atividades físicas, como a corrida, pode ser um grande aliado no processo de abandono do cigarro. “O exercício físico ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, que muitas vezes são gatilhos para o uso do tabaco. Além disso, ao melhorar a saúde física e mental, o esporte promove uma sensação de bem-estar que pode substituir a necessidade de fumar, tornando-se uma alternativa saudável ao vício”.

Um exemplo dessa troca de um mau hábito por um bom é a influenciadora goiana Wellen Rocha. Ela fumou cigarro eletrônico por um ano, mas o trocou pelos exercícios físicos. “Não me sentia bem, estava afetando minha saúde. Estou em um processo de mudança de hábitos e me cuidando mais. Faço musculação e dança pra compensar a ansiedade, que era um dos fatores que me influenciou a fumar”, pontua ela, que também participará da 12ª edição da Corrida Largue o Cigarro Correndo.

A pneumologista acredita que a corrida "Largue o Cigarro Correndo" tem cumprido seu papel ao longo de todas suas edições. “Temos observado um aumento significativo na conscientização da população sobre os danos do tabagismo, o Brasil é um exemplo para o mundo em redução no número de tabagistas e ações como a nossa contribuem para isso. Temos relatos de participantes que conseguiram reduzir ou até abandonar o vício após se envolverem na corrida. A cada ano, mais pessoas aderem ao evento, o que mostra que estamos no caminho certo para alcançar nosso objetivo de uma sociedade mais saudável e livre do cigarro”.



Serviço: 12ª edição da corrida Largue o Cigarro Correndo

Inscrições: Até 14 de agosto pelo link

Taxa de inscrição: R$ 64,90 ou R$ 109,90, de acordo com o kit atleta escolhido

R$ 69,90 corrida Kids, mais a doação de um quilo de alimento não perecível ou R$ 7

Percursos: 5 km e 10 km

Retirada do kit atleta: Dia 16 de agosto, das 14h às 19h, e dia 17, das 9h às 13h, no piso 1 do Shopping Órion

Prova: Domingo, 18 de agosto

Horário: Largada às 6h30 adultos e 9 horas corrida kids

Local: Órion Business & Health Complex, Av. Portugal, nº 1148, Setor Marista.