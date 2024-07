Fase mata-mata da Taça das Favelas começa neste sábado

O momento mais emocionante da Taça das Favelas Goiás 2024 chegou. Os jogos decisivos de mata-mata vão ter início pela fase 16 avos. São 32 equipes na categoria masculino, de várias cidades goianas, buscando o sonho de chegar à grande decisão no dia 21 de setembro.

As partidas vão acontecer no CT do Goiás Esporte Clube, Coimbra Bueno, uma estrutura gigante está montada desde o início dos jogos, oferecendo conforto, organização e condição para os atletas demonstrarem todo o seu potencial.

PRÊMIO

As seleções que conseguirem passar para a próxima fase, que é a de oitavas de final, vão garantir um jogo de uniforme completo para a sua comunidade. Em uma parceria da Taça das Favelas e a Tolledo Sports, serão 32 seleções masculinas e femininas premiadas.

JOGOS

As partidas irão começar às 8 horas e vão até às 17h. A entrada das torcidas é gratuita e várias comunidades estão organizando uma grande festa fora das quatro linhas.

DATA: 27/07 - sábado

Horário: 8 horas

Local: CT do Goiás Esporte Clube Coimbra Bueno - Aparecida

Transmissão: YouTube da Taça das Favelas Goiás (apenas 4 jogos)