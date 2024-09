Motores roncam no Autódromo de Goiânia para disputa da 4ª etapa do Regional de Turismo 1.4

O final de semana promete ser agitado entre os dias 20, 21 e 22 de setembro no Autódromo Internacional de Goiânia, com as emoções dos carros do Marcas & Pilotos, durante a 4ª etapa do Campeonato Goiano de Turismo 1.4.



As disputas continuam intensas, e na briga pela liderança da categoria “A”, Vitor Perillo, de Goiânia, com 195 pontos, mantém uma boa vantagem sobre a dupla Pablo Alves e Célio Vinícius (132 pontos), que promete competitividade até a etapa final na busca pelo título da temporada.

Em terceiro lugar, a dupla Dalabona e Saninho, do Distrito Federal, demonstra constância e regularidade, somando 98 pontos, 5 a mais que a dupla Léo Kammoun e Aloísio, também do Distrito Federal.



Na categoria “B”, as disputas estão acirradas entre o campeão dos novatos de 2023, Lorran Lima, com 172 pontos, e o rápido piloto Tony Mariano, do Distrito Federal, com 150 pontos. Com 22 pontos de diferença, a briga pela liderança e pelo título da temporada segue indefinida, com os dois pilotos alternando vitórias a cada prova.

Tony Mariano, que tem encontrado um bom acerto e conquistado muitas vitórias até a 3ª etapa, promete trazer ainda mais velocidade para assegurar o campeonato de 2024.



Na categoria Novatos, o piloto Thiago Costa, com 181 pontos, mantém a liderança desde a primeira etapa da temporada. No entanto, já sente a aproximação do jovem João Ricardo, que com 155 pontos demonstra muita velocidade e segurança, conquistando suas primeiras vitórias na categoria e diminuindo a diferença para o líder.



A novidade da temporada é a categoria Sênior, que classifica os pilotos com 50 anos ou mais, aproveitando as classificações das categorias “A”, “B” e Novatos. Na disputa pelo título da categoria estão Aloísio Neto, do Distrito Federal, com 104 pontos, seguido de perto por Colombo Neto, de Goiânia, com 91 pontos, e José de Barros, também de Goiânia, com 78 pontos. A disputa promete ser intensa, com Colombo Neto já de olho na liderança e "Zezinho de Barros" evoluindo no acerto do carro e na constância de pilotagem.



A 4ª etapa do Campeonato de Automobilismo contará novamente com duas provas da categoria Fórmula Millennium, que está retornando às pistas e já iniciando suas competições. Outra grande atração será a participação de uma categoria convidada, composta por carros de turismo superesportivos, que realizará uma etapa do certame paulista nas pistas goianas, integrando-se ao Campeonato Goiano.



As provas terão produção de imagens e vídeos pela Gamboa Produções, empresa especializada em streaming e transmissões. As corridas serão transmitidas pela TV aberta nos canais Marcas e Pilotos Go e FAUGO TV.



A entrada para o público no Autódromo é gratuita, com acesso às arquibancadas e ao talude superior da curva 01. Pulseiras para acesso aos camarotes e áreas de boxes estarão à venda. O público poderá acompanhar 8 corridas no final de semana.

A realização e promoção do evento é do CEFEGO, com supervisão da FAUGO e coordenação técnica do CTDR da FAUGO. O Campeonato Goiano de Automobilismo 2024 conta com o patrocínio de Everest Digital, Automotiva Pneus, Grupo Belcar e Governo de Goiás.



Turismo 1.4

A categoria Turismo 1.4 abrange carros de turismo fabricados em série, com chassis monobloco e motores de 1.400 cilindradas, cuja preparação para competição segue as especificações do Regulamento Técnico. Com foco em custos acessíveis, formação de competidores e aprimoramento das habilidades de pilotagem, a Turismo 1.4 se destaca por um ambiente altamente competitivo e equilibrado.

“Este cenário resulta em emocionantes disputas, batalhas acirradas, inúmeras ultrapassagens e incidentes, tudo em busca das melhores posições na pista”, afirma Marcos Ferreira.



Fórmula Millennium

A Fórmula Millennium, categoria originária de Goiás, retornou às pistas em 2023. Com carros monopostos de chassis tubulares e motores de 1.800 cilindradas, as corridas garantem alta velocidade e disputas intensas, exigindo o máximo de desempenho das equipes e pilotos.

Segundo Marcos Ferreira, a categoria é popular entre o público e atrai espectadores que torcem por seus favoritos, alimentando o entusiasmo e a paixão dos fãs do automobilismo.