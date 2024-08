Anitta vibra com música na coreografia de Rebeca Andrade

Anitta, 31, está rouca e o motivo foi a conquista da medalha de ouro de Rebeca Andrade na prova de solo da ginástica artística nas Olimpíadas 2024. A empolgação da cantora tem a ver também com o uso de sua música "Movimento da Sanfoninha" na coreografia campeã.

"Rebeca, você é o orgulho do nosso país! Estou rouca de tanto gritar! Estou aqui segundos depois de você ser a grande vencedora. Você, que competiu com a minha música esse tempo todo. Eu me achei muito!", exaltou ela em um vídeo.

A intérprete de "Envolver", "Vai Malandra" e "Funk Rave" ainda escreveu um pequeno texto na legenda de uma postagem nas redes. "Essa rainha usou minha música durante toda a competição em sua apresentação solo e me sinto muito emocionada. Obrigada, Rebeca, por nos representar tão lindamente e por usar minha música. Isso significa o mundo para mim".

Anitta ainda ressaltou o feito de Rebeca Andrade, 25, ter se tornado a maior medalhista brasileira da história. "Rainha, obrigada por representar o Brasil tão bem. Só quem é brasileiro sabe como é difícil ser atleta no nosso país", comentou a cantora.

Ela continuou lembrando a reverência das norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles, prata e bronze respectivamente na prova para a brasileira. "Precisa ter muito amor, resistência e vontade, no lugar de todo o resto que tanto falta. Você é exemplo de luta e garra. Te amo e apoio agora na vitória e te amo e apoio no futuro, seja ele qual for", finalizou a cantora.