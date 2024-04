Madona chega ao Rio de Janeiro, para show no sábado (4), em Copacabana

A diva do pop Madonna chegou na manhã desta segunda-feira (29) ao Rio de Janeiro, onde faz, no sábado (4), um mega show gratuito na praia de Copacabana. São esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas.

Um comboio levou a artista e duas filhas, do aeroporto para o Copacabana Palace, onde ela está hospedada. O palco foi montado na areia, na altura do hotel.

No período da tarde, Madonna fez uma rápida aparição em uma das janelas do hotel. Tirou os óculos escuros e olhou em direção ao palco onde se apresentará.

Avião

Madonna desembarcou na Cidade Maravilhosa, por volta das 10 horas, no Galeão, a bordo de um avião executivo do mesmo modelo do jatinho do sertanejo Gusttavo Lima.

O jatinho é um Gulfsream G550, de matrícula N444DH, que veio do México e custa 45 milhões de dólares, o equivalente a R$ 225 milhões.

O avião é o mais luxuoso da categoria, possui 12 espaços internos de alto luxo, com assentos que viram cama.

Outros dois aviões chegaram ao Rio com os equipamentos do show.