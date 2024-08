Manu Bahtidão anuncia pausa na carreira para tratamento médico

A equipe de Manu Bahtidão anunciou, na última terça-feira (13), que a cantora fará uma “pausa nas atividades profissionais” por no mínimo 10 dias. Segundo Manu, ela está com virose e não se sentia bem desde o início do mês.

“Por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, esta precisará se ausentar de suas atividades profissionais por um período mínimo de 10 dias para tratamento médico”, diz o texto publicado nas redes sociais.

A própria cantora comentou na publicação e detalhou como está se sentindo. “Estou com virose, pessoal! Não estou conseguindo engolir a saliva, corpo dói, olhos queimando, febre, já tem 2 dias que eu não estava me sentindo bem, mas hoje eu ‘arriei’”, disse a loira. “Só pros demônios não ficarem especulando, vou ficar bem e volto, porque eu nasci pra ser águia e não galinha”, completou.