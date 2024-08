Padre Patrick se apresenta em Goiânia e Anápolis com sessão extra

Após realizar apresentações com datas esgotadas, o padre anuncia novas datas com apresentações ainda mais emocionantes. Padre Patrick com novo espetáculo ‘Bença, Padre’, e se apresenta em Anápolis nesta sexta-feira, 23 de agosto, às 19h e 21h (sessão extra), no Teatro São Francisco. E no sábado, dia 24, em Goiânia, às 19h, no Teatro Rio Vermelho.

Figura conhecida na internet, o sacerdote conquistou o público não só em suas missas, mas também nas redes sociais, onde compartilha ensinamentos, seu dia a dia e interage de forma descontraída com o público. Padre Patrick coloca o pé na estrada novamente para percorrer o Brasil com novas apresentações, onde o público irá refletir sobre a verdadeira felicidade e abordará, de forma leve e descontraída, assuntos ligados ao relacionamento das pessoas com Deus.

Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital, com valores entre R$35 a R$130, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Padre Patrick viu sua vida atrair holofotes aos 34 anos, quando meteoricamente ganhou visibilidade nacional, após oito anos dedicados ao sacerdócio. Se tornou um fenômeno nas redes sociais, onde leva diariamente mensagens de fé, de forma bem-humorada e uma inusitada interatividade, que chama atenção do público.

Sobre o Padre Patrick

Natural de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa (ES), ele atualmente está à frente nas celebrações da Paróquia São Sebastião, localizada na cidade de Parauapebas (PA).

Durante os cinco meses de missas suspensas, devido à pandemia, o padre despretensiosamente encontrou uma aliada na missão de disseminar a fé: a internet. Em suas redes sociais, começou a gravar vídeos e abriu um canal para escutar os fiéis.

Na época, eram apenas 3 mil seguidores no Instagram, em sua maioria, frequentadores de sua paróquia. Com muita leveza e naturalidade, passou a humanizar a fé, falando de religião com uma característica irreverência, que sempre se faz presente.

De forma rápida, essa interatividade tomou outra proporção, atraindo diversos seguidores, inclusive de outras religiões. Nas famosas "caixinhas de perguntas", o padre dá conselhos de forma leve e bem-humorada, com uma linguagem popular, respondendo curiosas perguntas feitas por seus seguidores. Hoje, ele tem mais de seis milhões de seguidores.

Serviço: Padre Patrick em Goiânia e Anápolis

Datas e horários: 23/8 - às 19h e 21h sessão extra (Anápolis); 24/8 – às 19h (Goiânia)

Local: Anápolis (Teatro São Francisco) e Goiânia (Teatro Rio Vermelho)

Ingressos: Anápolis

Goiânia