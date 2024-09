'Playback ruim e DJ da Shopee': Akon reposta crítica de fã após Rock in Rio

O show de Akon no Rock in Rio deu o que falar.

O cantor senegalês foi uma das atrações do último dia da edição de 40 anos do festival, que aconteceu no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Não foram necessários mais do que 30 segundos de show para saber que Akon estava fazendo playback no Rock in Rio.

Porém, em suas redes sociais, o próprio artista cometeu uma gafe ao republicar por engano uma crítica ao próprio trabalho. O comentário era que "o playback é ruim" e que o DJ escolhido por ele seria "da Shopee".

Ele subiu ao palco Mundo, o principal do festival, com cerca de 15 minutos de atraso, e encontrou uma plateia lotada e abarrotada. Mas nem seu invejável arsenal de hits impediu a apresentação de naufragar.

Não ajudou o fato de ele ter confundido o nome da cidade em que estava ao saudar o público. "São Paulo, vocês estão prontos?", disse. Em resposta, a plateia gritou o nome da Cidade Maravilhosa.