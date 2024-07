Raça Negra comemora 40 anos e traz grandes sucessos em show no Festival Deu Praia

Quarenta anos de história, embalados por versos que falam ao coração. Quando os primeiros acordes de Cheia de Manias ecoaram, o Brasil se apaixonou e o "didididiê" não saiu da boca do povo. O Raça Negra não apenas atravessou gerações, mas também se enraizou na alma do samba e pagode. Na estrada celebrando quatro décadas de sucessos, o grupo está confirmado na nova edição do Festival Deu Praia, que começa nesta quarta-feira (10) e segue até domingo (14), em uma estrutura com areia dentro do Ginásio Goiânia Arena.

Pitty, Xanddy Harmonia, 3030, Maskavo, Mr. Gyn e os sertanejos George Henrique e Rodrigo completam a programação do evento. Já o Raça Negra será o responsável pelo show de encerramento. “O repertório será composto pelas canções que marcaram o nosso samba principalmente. Os goianos vão ouvir um pouco de tudo, desde a década de 1990 até agora. Cheia de Manias, É Tarde Demais, Carol, Cigana... Não se preocupem que não vai faltar nenhuma”, garante o vocalista Luiz Carlos, em entrevista ao jornal.

Quando o Raça surgiu, em 1983, o samba ainda era considerado música de periferia. O grupo paulista ajudou a popularizar o balanço macio e faceiro do pagode, ainda mais por ter investido em canções românticas acompanhadas de um naipe de sopros, o que não era habitual. “Surgimos com uma proposta diferente, mas foi uma batalha. As casas de shows, rádios e os programas de televisão não quiseram por algum tempo tocar a nossa música, aos poucos as coisas foram acontecendo e hoje estamos aí”, comemora Luiz.

Ao longo de quatro décadas foram várias conquistas. O Raça Negra foi o artista nacional a receber o maior cachê do País, enquanto a faixa É Tarde Demais, lançada em 1995, entrou no Livro dos Recordes ao se tornar a música mais tocada em um único dia no mundo – o hit foi executado 600 vezes. Atualmente, o grupo tem 3,2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, 12 milhões de seguidores nas redes sociais e 1,7 bilhão de visualizações no YouTube. Já Cheia de Manias coleciona mais de 180 milhões de reproduções no Spotify.

“Nossa, temos tanta história boa que vivemos nesses 40 anos. Lembro quando conquistamos o maior cachê por um show nacional na década de 1990, foi um orgulho, porque existe ainda preconceito com nossa música. Outra marca importante foi quando cantamos para mais de 1 milhão de pessoas em um feriado no Anhangabaú, em São Paulo. Foi inesquecível. Para você ver como cada marca é importante, lembro da faixa Caroline lá no começo da carreira que foi inspiração para o nome de muitos bebês na época”, lembra Luiz.

Ao longo de tantos sucessos, Luiz Carlos não consegue escolher o disco mais significativo da carreira da banda. “O público sempre quer ouvir as músicas que marcaram e marcam a vida delas. São gerações que cresceram com o Raça Negra. Temos muitos trabalhos, por isso é difícil escolher um. Enfim, a gente canta sobre amor e o amor nunca sai de moda”, justifica. Em 2023, eles gravaram O Mundo Canta Raça Negra com canções inéditas e regravações, ao lado de Dilsinho, Tierry e das atrações internacionais Anselmo Ralph e Joey Montana.

A música do Raça Negra não tem fronteiras. A banda já fez turnês por toda a América Latina, vários países da Europa, mais de 30 shows nos Estados Unidos e apresentações até mesmo no Japão. Fenômeno também na Coreia do Sul, o grupo foi lembrado no K-Festival, evento coreano em celebração aos 60 anos da imigração sul-coreana no Brasil, realizado em Brasília em outubro de 2023. “Hoje, o acesso ao nosso trabalho é fácil, rápido, dinâmico e o nosso som chega a lugares que, anos atrás, nem poderíamos imaginar”, vibra Luiz.

Em 40 anos de história, o que não falta são apresentações do Raça Negra em solo goiano. Em 2023, por exemplo, eles tocaram duas vezes, uma no Aparecida É Show e a segunda no Arena Multiplace. “Nossa, eu já estive tantas vezes em Goiás. Lugar bom demais para ser recebido, povo animado, que gosta de beber, é um público muito empolgado nos shows. Com certeza vai ter muito samba para agradecer esse carinho”, ressalta Luiz. A banda, a primeira atração divulgada do Deu Praia, vai se apresentar pela terceira vez no festival.



Programação

Diferentemente das outras edições, o primeiro dia do festival que mistura esporte, shows e areia, será dedicado para as crianças com o Deu Prainha. Os pequenos vão poder ver shows, interagir com personagens como Moana, integrantes da Patrulha Canina, Stitch e Angel, o pirata Jack Sparrow, entre outros. Na quinta-feira (11), o primeiro show é da banda 3030, formada pelos rappers Bruno Chelles, LK e Rod. O nome foi inspirado no final do número de telefone de uma pizzaria da região de onde vieram, em Arraial d’Ajuda, Bahia. A outra atração do dia são os regueiros do Maskavo.



Na sexta-feira (12), os goianos do Mr. Gyn estão na programação. Formado pelos músicos Anderson Richards (vocal), Rodrigo Baiocchi (baixo), Marcos César (bateria) e Elvis Barzotto (guitarra), o grupo, dono de 11 álbuns, traz hits como Sonhando e Minha Juventude. A roqueira Pitty deve fechar o terceiro dia de festival. A roqueira retorna aos palcos depois de adiar a agenda ao passar por uma cirurgia de emergência. Sem entrar em detalhes sobre o procedimento e diagnóstico, ela ficou afastada durante dez dias.



Na penúltima noite, a mistura será entre o sertanejo da dupla George Henrique e Rodrigo e o axé de Xanddy, que ficou conhecido no comando do Harmonia do Samba. O Raça Negra faz o encerramento no domingo. Além da música, o evento vai receber uma etapa do Campeonato Brasileiro de Futvôlei, que vai reunir 700 atletas, lutas de boxe com a presença de Acelino “Popó” Freitas, tetracampeão mundial da modalidade, e aulão de defesa pessoal voltado para mulheres, que ensinará técnicas de jiu-jitsu para autodefesa.



SERVIÇO

Festival Deu Praia

Data: Quarta-feira (10) a domingo (14)

Horário: Abertura dos portões a partir das 18 horas

Local: Ginásio Goiânia Arena / Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás

Ingressos: de R$ 70 a R$ 350 (Passaporte)

Atrações Principais:

10/7 - Deu Prainha

11/7: 3030 e Maskavo

12/7: Mr. Gyn e Pitty

13/7: GH e R e Xanddy

14/7: Raça Negra

Informações sobre preços: www.bilheteriadigital.com