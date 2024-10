Referência digital na América Latina, Martha Gabriel realiza palestra gratuita em Goiânia

Considerada um ícone nas áreas de negócios, tendências e inovação, Martha Gabriel desembarca em Goiânia dia 9 de outubro para realizar a abertura do 11º Encontro Internacional de Comércio Exterior (EICE), no Centro de Convenções da PUC-GO. Esta edição da EICE ocorrerá paralelamente à 1ª Expoind - Feira de Fornecedores de Tecnologias e Soluções para a Indústria de Goiás, ambos promovidos pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).



Martha vai palestrar sobre Inteligência Artificial (IA) em negócios, com ênfase em indústria e comércio exterior. Ela é engenheira formada na Universidade de Campinas (Unicamp), futurista pelo Institute For The Future (IFTF), com pós-graduações em Marketing na ESPM e design na Belas Artes, além de ser mestre e PhD em artes pela ECA/USP e ter formação executiva pelo MIT Sloan. A palestra será aberta ao público e gratuita, com vagas limitadas, pelo link https://www.sympla.com.br/11-eice----encontro-internacional-de-comercio-exterior__2549542.



“A inteligência artificial hoje é um dos assuntos mais falados e menos compreendidos. Assim, a palestra tem como objetivo o letramento em IA, focando nos impactos em negócios, mais especificamente indústria e comércio exterior”, diz Martha, que também é professora de IA da PUC-SP e na pós-graduação do TIDD, embaixadora no Brasil da ONG de Educação Geek Girls LatAm e palestrante em oito edições do TEDx speaker.



Martha Gabriel explica que a IA é uma das tecnologias mais poderosas já inventadas pela humanidade, que evolui em um ritmo acelerado sem precedentes, e que deve ser usada a favor da economia. “Pensando na indústria, ela pode, por exemplo, auxiliar na predição de manutenção preventiva, predição de demanda de mercado, na otimização da cadeia logística, automação de processos e operações, etc. Combinada com a robótica, a IA pode avançar no mundo físico da indústria, otimizando a performance dos tradicionais robôs industriais. Em relação ao mercado externo, a IA pode facilitar a conciliação de protocolos para atender a leis e procedimentos nos processos de transação entre países distintos, traduções, compreensão de legislação, rotas, etc. Ou seja, a IA é uma tecnologia horizontal que tende a impactar virtualmente qualquer setor da existência humana, inclusive negócios, indústria e comércio exterior”.



Para a analista de comércio exterior do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fieg, Juliana Souza Tormin, a participação de Martha na abertura do 11º EICE e da 1ª Expoind é de extrema importância pela urgência do tema IA nas relações comerciais. “O rápido avanço da inteligência artificial em suas várias modalidades tem transformado profunda e aceleradamente o mundo, trazendo oportunidades espetaculares para os negócios. No entanto, para podermos nos beneficiar disso, é necessário conhecer e saber utilizar essa tecnologia. A palestra apresenta a IA e seus impactos nos negócios, discutindo a seguir sua aplicação na área da indústria e do comércio exterior”, diz a analista.

SERVIÇO



Palestra de abertura do 11º EICE e 1ª EXPOIND com Martha Gabriel

Dia e horário: 9 de outubro, quarta-feira, às 19h

Local: Centro de Convenções da PUC-GO.

Entrada e inscrições - gratuitas, pelo link https://www.sympla.com.br/11-eice----encontro-internacional-de-comercio-exterior__2549542.