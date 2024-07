Sertanejo Gusttavo Lima rebate críticas, após filho de 7 anos aparecer dirigir

O filho mais filho de Gusttavo Lima, Gabriel, de 7 anos, apareceu dirigindo o carro do cantor ao lado do irmão, Samuel, e sem cinto de segurança. Um deles chega a ficar em pé e colocar a cabeça para fora do teto solar do veículo.

O vídeo foi gravado pela esposa do sertanejo, a modelo Andressa Suita, e publicado nas redes sociais. Na postagem Suita escreveu: “7 ou 18?”, se referindo a idade que é permitido dirigir no Brasil.

A gravação viralizou e gerou polêmica na internet. Muitos se mostraram contra a situação. “Isso é um perigo”, comentou um internauta.

“O vídeo foi feito dentro da propriedades deles”, declarou a equipe do cantor em nota, sem esclarecer se o garoto estava realmente dirigindo ou se o veículo estava no piloto automático, como apontado por alguns fãs do sertanejo.

O Presidente do Departamento de Tânsito de Goiás, Delegado Waldir, soltou uma nota de repúdio às imagens. Ele ainda afirmou que encaminhou as imagens à polícia para apuração da conduta dos pais.

Até o fechamento desta matéria a modelo Andresa Suita não se pronunciou sobre o caso.