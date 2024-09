Shaw Mendes vai à Caldas Novas, após passagem pelo Rock in Rio

Shawn Mendes, de 26 anos, esticou sua permanência no Brasil após a apresentação no festival Rock in Rio e está conhecendo Goiás. O cantor foi filmado por um fã em Caldas Novas, Goiás, na última quinta-feira (26).

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, ele aparece em uma filmagem feita por um admirador sendo reconhecido e parando para fazer selfies com os fãs. Com o tempo quente e seco da região, é possível ver Shawn usando uma regata branca cavada.

Está é a segunda vez que o artista desembarca em Goiás. A primeira foi em 2018, quando se apresentou no Festival Villa Mix, em Goiânia. Na época, ele foi visto circulando em bares da capital usando uma camiseta da seleção brasileira, para assistir aos jogos da Copa do Mundo.

O show deste ano no Rock in Rio representou a volta de Shawn ao festival após sete anos de ausência. Ele havia se apresentado pela última vez no evento em 2017.