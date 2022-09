Violeiro Arthur Guiliane lança clipe da música ‘Carinhos em Troca de Beijos’

O violeiro mirim Arthur Guiliane, de 14 anos, chama a atenção nos restaurantes, bares e eventos por onde costuma se apresentar, sempre acompanhado dos pais, Alfredo Mariano e Adriana Guiliane. Agora, todo o talento do jovem pode ser conferido também pelas plataformas digitais.

Arthur acaba de lançar sua primeira música, Carinhos em Troca de Beijos. A canção, lançada na terça-feira (30), veio acompanhada de um videoclipe, que já está disponível no YouTube.

As imagens da produção foram captadas em uma chácara em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. “Foram cerca de quatro horas de gravação para termos este trabalho de qualidade. Eu fiquei muito feliz e animado com o lançamento. Foi o resultado de um longo tempo de trabalho”, comemora o artista.

A composição da música é do professor Geraldo Rodrigues, mais conhecido como Marito. “A música foi um presente do Marito para mim, fiquei muito lisonjeado e até sem palavras para agradecer”, assume Arthur, que desenvolveu o projeto do clipe em um estúdio, juntamente com seu produtor, Ari Sampaio.

Viola

Apesar da pouca idade, Arthur já acumula um tempinho de estrada, pois a moda de viola apareceu muito cedo na vida do adolescente. “Eu tinha entre 3 e 5 anos e ouvia meu pai chegar do trabalho e colocar modão para tocar. Fui tomando gosto”, lembra. “Com 6 anos, meu pai me deu um violão e tive algumas aulas na escola, mas não gostei. Então, pedi uma viola.”

O instrumento foi encomendado e, aos 8 anos, Arthur começou a ter aulas. “No começo, não me adaptei com o primeiro professor. Um tempo depois, com outro mestre, tive ótima adaptação e estou com ele até hoje”, destaca o violeiro mirim.

Quem vê o garoto com tamanha desenvoltura com o instrumento, pode até pensar que é fácil tocar, mas ele revela que não é bem assim. "Todas as músicas são difíceis, o que torna fácil é o interesse em aprender”, analisa ele, que gosta muito de tocar modão, mas agora está aprendendo alguns sertanejos atuais.

Confira o videoclipe da música: