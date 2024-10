Agatha Moreira curte novo visual para novela, agora com cabelo curto

Em "Mania de Você", Luma sofreu por amor, perdeu todo seu dinheiro e voltou, na segunda fase da trama da Globo/TV Anhanguera, como uma grande vilã com um desejo de vingança. Intérprete da chef de cozinha, Agatha Moreira está confiante na trama e fala sobre as mudanças que a personagem passou. Uma delas foi o corte de cabelo, agora exibindo curtinho.

“Jamais vou sofrer para cortar (os fios), era tudo que eu queria na vida (risos). Não via a hora. Sempre perguntava para o pessoal da produção se já estava na hora de mudar o visual. Sou muito desapegada, principalmente para trabalho. Pode fazer o que quiser, inclusive raspar. Amo passar por transformações”, destaca a atriz de 32 anos.

Mesmo com a passagem do tempo na trama, Luma não esquecerá a traição da amiga Viola (Gabz), que se envolveu com seu namorado, Rudá (Nicolas Prattes). Agatha critica a atitude dos dois e espera nunca passar por uma situação parecida.

“Viola foi talarica demais, terrível... Ainda bem que eu nunca passei por uma situação assim. Já sofri traição de namorado, claro... Quem nunca? Mas traição de amigo me machucaria muito porque sou leal. Prezo muito pela lealdade. Acho que traição de amigo é muito feio. Amor vem e vai, mas amizade fica”, afirma ela, que é namorada do ator Rodrigo Simas.