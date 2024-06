Camila Pitanga celebra chegada dos 47 anos

A atriz Camila Pitanga fez aniversário nesta sexta-feira (14) e compartilhou com os seguidores novas fotos de sua viagem aos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Celebrando a data especial, ela publicou em seu Instagram belíssimos registros no cenário paradisíaco.



Usando um biquíni na cor azul-marinho, a artista posou de costas enquanto entrava no mar. “Dando um tchau pros 46 anos e indo para os 47!”, escreveu na legenda da postagem.



Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao novo ciclo de vida da atriz. Na quinta-feira (13) ela já havia postado alguns cliques da viagem, também em meio ao cenário paradisíaco.



Já nos stories do Instagram, ontem, Camila Pitanga compartilhou como estava celebrando a data. Ela aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronze em uma praia carioca. Sem maquiagem, atriz esbanjou toda sua beleza natural.