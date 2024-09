Demi Moore revela ter sofrido pressão estética

Aos 61 anos, Demi Moore está em cartaz nos cinemas com o filme "A Substância", no qual interpreta uma celebridade demitida de um programa de TV por estar “velha demais”. O longa tem dado o que falar na web. Na vida real, a atriz conta que já sofreu muito ao longo dos anos por conta da pressão estética e na busca pelo que seria considerado um “corpo ideal”.

A ex de Bruce Willis revelou que chegou a se colocar em “torturas”, como passar fome e fazer horas de exercício. “É o que fiz comigo mesma, é ao que eu dei importância sobre mim, realmente é uma violência. Como nós podemos ser violentos com nós mesmos, o quão brutais”, disse ela ao jornal britânico The Guardian.

“Vivemos em uma época de grande julgamento. As pessoas podem julgar anonimamente umas as outras de maneiras muito cruéis. Sinto que esse julgamento é um reflexo da infelicidade de alguém, ou uma maneira de se valorizarem”, pondera.

A veterana se tornou a atriz mais bem paga do mundo quando recebeu US$ 12,5 milhões (R$ 68, 2 milhões, na cotação atual) pelo filme "Striptease" (1996). Na época, os valores geraram inúmeras críticas.

“Não levo isso para o lado pessoal. Acho que qualquer pessoa que estivesse na posição de ser a primeira a obter esse tipo de igualdade salarial, provavelmente teria sofrido um golpe”, reflete.