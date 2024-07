Duda Reis será mamãe de uma menina, que se chamará Aurora

Grávida pela primeira vez, a influenciadora e atriz, Duda Reis, de 23 anos, anunciou que espera uma menina. O sexo da bebê foi revelado em chá revelação no último domingo (28), com a presença de Du Nunes, marido da influencer e pai da criança, e de outros amigos e familiares do casal.

A criança se chamará Aurora, e o resultado também foi compartilhado nas redes sociais da famosa.

“Minha filha, como você foi esperada por todos nós. Eu sempre soube que era você. Nossa princesa, Aurora!”, escreveu ela.

Segundo a artista carioca, se fosse menino, o bebê se chamaria Enrico.

Nos comentários da publicação, diversas famosas amigas de Duda, como Bruna Griphao, Brunna Gonçalves e Carla Diaz, deixaram mensagens de felicitações.