Eliana receberá convidados à beira-mar em novo programa

A rotina de Eliana está mais agitada do que nunca. Contratada pelo Grupo Globo há alguns meses, a apresentadora já começou as gravações de seu novo programa solo, Casa de Verão da Eliana, que será exibido no canal GNT em janeiro de 2025.



A atração promete momentos de conversas descontraídas e troca de experiências entre Eliana e seus convidados, em um cenário paradisíaco à beira-mar. Nesta semana, Eliana compartilhou com seus seguidores detalhes das gravações, revelando que teve a oportunidade de gravar com a ex-BBB Juliette, o ator Samuel de Assis, o influencer Gominho e a amiga Xuxa em uma casa à beira-mar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.



“Eu reencontro amigos e conheço novos. Recebo pessoas famosas e não famosas para conversar sobre tudo o que nos interessa, assuntos que emocionam e que fazem rir”, adianta Eliana, que atualmente é parte do elenco do programa Saia Justa, também no GNT.