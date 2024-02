Estrela de ‘Ferrari’, Penélope Cruz diz que tem medo de dirigir

Penélope Cruz é uma das estrelas de Ferrari, a cinebiografia do fundador da famosa escuderia, mas na vida real tenta passar o mais longe possível do volante. É que a atriz espanhola de 49 anos morre de medo de dirigir devido a um trauma na infância.

Em entrevista à Elle estadunidense, Penélope contou que viu um atropelamento, de uma pessoa da família.

“Tenho medo de dirigir. Minha irmã foi atropelada por um carro na minha frente quando eu tinha oito ou nove anos. Lembro que ela estava vestindo um casaco vermelho”, lembrou ela, ao falar sobre Mónica Cruz, de 46 anos, que também é atriz.

“É um trauma muito grande porque a vi perdendo a consciência. E eu estava entorpecida no hospital dizendo às pessoas: ‘Minha irmã acabou de ser atropelada por um carro’”, explicou a artista que é casada com o ator, Javier Bardem.

No longa, que chega aos cinemas brasileiros nesta semana, no dia 22 de fevereiro, Penélope vive Laura Ferrari na cinebiografia. Adam Driver vive Enzo, que no filme está em um momento de crise nos negócios e no casamento. O ator brasileiro Gabriel Leone interpreta o piloto espanhol Alfonso de Portago.