Fernanda Lacerda dá à luz o primeiro filho

A modelo e influenciadora digital Fernanda Lacerda, de 35 anos, deu à luz o seu primeiro filho este mês: Gabriel, fruto do relacionamento com Anderson Cavalcanti.

Por meio do seu perfil no Instagram, Fernanda, que ficou conhecida como a personagem Mendigata, no "Programa Pânico na TV", estampou sua gratidão por um parto bem-sucedido e pela saúde do recém-nascido.

“Nem tudo acontece como planejamos, mas Deus faz tudo acontecer perfeitamente. A única coisa que importa é ele vir com muita saúde, da melhor forma”, escreveu ela.

Fernanda também surpreendeu ao revelar que consumiu um pedaço da placenta. Segundo ela, o ato tem vários benefícios, como reduzir os sintomas de depressão pós-parto e ajudar na produção de leite materno. Entretanto, não existe nenhum comprovação científica sobre a prática.

“Parece um ‘sushizinho’. Com a fome que eu estou, eu comeria inteiro. Eu achei gostoso. Eu amei, parece um sushi, um sashimi”, afirmou sobre a placenta. Na legenda, a famosa ainda alegou que a prática também dá energia e diminui os sintomas da depressão pós-parto.