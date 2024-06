Gabriela Pugliesi expõe mudanças no corpo após a segunda gestação

Gabriela Pugliesi, de 39 anos, costuma mostrar nas redes sociais a rotina de exercícios que adotou após o nascimento do segundo filho. Nesta segunda-feira (24), a influenciadora fitness contou, no Instagram, que já havia chegado no peso que tinha antes da gestação, e mostrou a flacidez deixada na região da barriga, comum depois do parto.

“Agora me falam: ‘Nossa, você emagreceu!’, e, sim, eu sou superfocada e praticamente já voltei ao meu peso normal, mas olhem como a pele muda. Eu não tinha essa flacidez, mas não tem jeito! Eu tive duas gestações meio que seguidas e minha barriga ficou muito grande”, disse a loira.

A criadora de conteúdo é mãe de Lion, de 1 ano, e Massimo, de apenas 4 meses. Os dois são frutos da

relação com rapper Túlio Dek.

Ela contou ainda que ganhou cerca de 18 kg nas gestações e explicou que a flacidez é uma reação normal do corpo às mudanças. Gabi ainda exibiu uma foto de quando estava à espera do segundo filho, com um o barrigão à mostra.