Iraniana que fez parceria com Pabllo Vittar agradece o carinho dos fãs brasileiros

Ocupando o ranking de músicas mais ouvidas no Brasil, "Alibi", música de Sevdaliza com Pabllo Vittar e a francesa Yseult, ocupa a terceira faixa das mais ouvidas nacionalmente no Spotify e é a 12ª mais escutada do mundo. Nas redes sociais a canção tem viralizado em vídeos e dancinhas.

O sucesso foi tanto que artista iraniana Sevdaliza fez um relato emocionante no X, antigo Twitter. “Infelizmente, nunca poderei voltar para minha terra natal, seria presa ou assassinada. Sempre me senti uma imigrante nômade. Nos últimos meses, fui abraçada de braços abertos pelo povo latino-americano. É muito especial para mim e sou grata”, postou.

“Temos a oportunidade de fazer história! Uma mãe iraniana refugiada, uma drag queen brasileira e uma mulher negra e plus size francesa podem chegar ao top 1. Vamos!”, acrescentou ela, que á mãe de uma menina.

A cantora tem 36 anos, nasceu em Teerã, no Irã, mas se mudou para a Holanda refugiada com a família aos cinco anos. Em 2019, em entrevista à "Vogue", ela contou que busca trazer suas raízes persas para a arte: “Fui naturalmente puxada pela beleza da poesia persa e sua melancolia. Tento trazer essa profundidade para minhas músicas.”

Ao longo da carreira, a artista lançou três discos e já esteve no Brasil, em 2019, quando realizou um show em São Paulo e outro no Recife.