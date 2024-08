Lucy Alves entra em "Renascer" como personagem inédita

Logo mais a novela "Renascer" irá ganhar uma nova personagem. Trata-se de Lilith, uma sanfoneira que toca em um inferninho e será encontrada por Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater) em mais uma busca por Jacutinga (Juliana Paes). Caberá a Lucy Alves, de 38 anos, o trabalho de interpretar Lilith.

Personagem inédita do remake e com um passado misterioso, Lilith se destacará também com suas apresentações musicais no bar do Norberto e depois será a estrela das noites no Forrobodó.

“A Lilith é forasteira, uma artista itinerante. Ela é arretada e dona de si”, define a atriz paraibana sobre o papel.

Além de Norberto, a nova personagem também vai despertar o interesse de José Bento (Marcello Melo Jr.) e de Zinha (Samantha Jones) na trama das 21 horas, da TV Globo/TV Anhanguera. As cenas com Lucy, tem previsão de entrar no ar ainda na primeira quinzena deste mês.