Manu Gavassi revela que retirou silicone dos seios

A cantora Manu Gavassi, de 29 anos, revelou que fez o explante das próteses de silicone nos seios. A artista colocou as próteses há vários anos e decidiu retirá-las recentemente.

“Coloquei silicone nova, aos 24 anos, num período em que eu queria me autoafirmar, ‘agora sou mulher, gente. Cresci’. E, anos depois, pensei que eu nunca me senti bem com isso. Daí agora, mais velha, reverti, tirei e me sinto superbem”, declarou.

Manu comentou sobre o namoro com o modelo Jullio Reis. “Pela primeira vez, me vejo tranquilíssima, com outra pessoa tranquila, apaixonada, querendo estar junto, entendendo o que é amor. É mais simples do que ensinam, é maravilhoso”, contou.

Recentemente, a ex-BBB foi processada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), sob a alegação de que fez propaganda eleitoral antecipada para o candidato à presidência Luis Inácio Lula da Silva (PT). Acontece que, durante o show dela feito em Natal (RN), no último sábado (23), ela projetou no palco uma estrela branca em um fundo vermelho. A atitude foi encara como um como um “showmício disfarçado” pelo grupo.