Vanessa Lopes desabafa sobre acne e saúde mental

A influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes, de 23 anos, apareceu nas redes sociais com o rosto limpo, sem filtros ou maquiagem, para mostrar como a pele dela realmente está. A jovem contou que teve reação a medicamentos e desenvolveu bastante acne.

“Tive reação a alguns medicamentos, o que me deu uma crise alérgica muito grande e acne. Então, o meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases”, desabafou a gata.

Vanessa abriu o jogo e falou que está passando por diversos desafios este ano. No início do ano, a tiktoker teve um quadro psicótico agudo quando esteve confinada no BBB 24.

“Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial”, disse.

“As pessoas têm problemas, traumas e vivências. A gente tem que ter empatia e cuidado com as pessoas, porque não temos noção do que a outra pessoa está passando”, completou a famosa.