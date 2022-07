Assembleia aprova projeto que torna açafrão de Mara Rosa patrimônio goiano

Em primeira votação, foi aprovado o projeto que torna o açafrão de Mara Rosa patrimônio imaterial de Goiás. O Plenário da Assembleia Legislativa discutiu o assunto nesta terça-feira (28), e agora a matéria aguarda uma segunda fase de discussão e votação. Depois será encaminhada para sanção da Governadoria.

Esse projeto é do deputado Delegado Eduardo Prado (DC), a fim de reconhecer o açafrão produzido na cidade de Mara Rosa e suas particularidades, como patrimônio goiano.

"Sua produção é usada na indústria de alimentos em temperos, mostarda, condimentos, massas, molhos, margarinas, entre outros. O produto também possui substâncias oxidantes, antimicrobianas e corantes com aplicabilidade nas indústrias cosmética, têxtil e farmacológica’’, destacou o deputado.

De acordo com informações da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO), o município de Mara Rosa é considerado a capital do açafrão, atualmente cerca de 90% de toda a produção goiana vem de lá. Na região Norte do estado, concentra 250 produtores, nos municípios de Alto Horizonte, Amaralina, Estrela do Norte e Formoso.