Câmpus Goiânia do IFG oferece curso gratuito de Libras

O Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG) oferece o curso de extensão Surdez e Libras - aspectos teóricos e práticos. São 24 vagas disponíveis para pessoas que tenham acima de 18 anos. As inscrições devem ser realizadas na página do câmpus (ifg.edu.br/goiania) até o dia 21 de abril.

As atividades serão ministradas presencialmente no Câmpus Goiânia, durante 30 encontros que ocorrerão às quartas-feiras e sextas-feiras, das 13h às 15 horas, sendo a carga horária total de 60 horas. A previsão é que as aulas iniciem no dia 27 de abril, com encerramento no dia 9 de setembro.

O curso tem o objetivo de promover o entendimento acerca da identidade e da cultura surda na perspectiva de possibilitar a comunicação básica com pessoas surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e por outros métodos.

Seleção

Para efetivar a inscrição, é preciso preencher o formulário específico e encaminhá-lo junto à documentação exigida pelo edital para o link disponível no menu Editais de Extensão, na página do Câmpus Goiânia.

A seleção será por meio de sorteio remoto, a se realizar no dia 22 de abril, às 16 horas, pela Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Câmpus Goiânia. Os candidatos poderão acompanhar o sorteio pelo Google Meet, cujo link de acesso será encaminhado para o e-mail cadastrado no momento da inscrição.

A relação dos classificados/sorteados e a lista de espera serão divulgadas no dia 22 de abril, até as 18 horas. As matrículas dos candidatos sorteados serão realizadas do dia 22 a 25 de abril. Caso haja vaga ociosa, será divulgada uma convocação para segunda chamada no dia 25 de abril, às 16 horas, com prazo de matrícula no dia 26 de abril.