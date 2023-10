Campanha de multivacinação em Goiás termina neste sábado; veja como e onde se vacinar

Termina neste sábado (14) a campanha de multivacinação em Goiás para atualização da caderneta de crianças e adolescentes com até 15 anos. Durante toda a campanha, foram disponibilizados 18 imunizantes contra mais de 30 doenças nas salas de vacinação de todos os municípios goianos.

A campanha faz parte de mais uma etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado em fevereiro, pelo Ministério da Saúde. O objetivo é retomar a confiança dos brasileiros nas vacinas e a cultura de vacinação no País. Numa estratégia inédita que envolve ações de microplanejamento nos estados, respeitando as realidades locais, o Ministério da Saúde está investindo R$ 150 milhões na ação.

O Plano Nacional de Imunizações (PNI) é considerado um dos mais bem-sucedidos programas de vacinação do mundo, citado como referência mundial pela Organização Mundial de Saúde. Desde 2016, a cobertura vacinal no Brasil caiu muito.

O Ministério da Saúde estima que entre 2019 e 2021, 1,6 milhão de crianças no País não receberam nenhuma dose da vacina contra a poliomielite e a DTP, que previne contra difteria, tétano e coqueluche.

Em Goiás, dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam que a cobertura vacinal não alcançou em 2023 cobertura superior a 75% para nenhum dos imunizantes que constam do PNI. Somente 68,17% do público alvo recebeu o imunizante contra paralisia infantil (poliomielite), bem abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde que é de 95%. A vacina contra febre amarela atingiu somente 61,06%, o menor índice do Calendário de Vacinação.

Vacinação em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza nove pontos de vacinação, neste sábado para o encerramento da Campanha Nacional de Multivacinação. Até o momento, foram aplicadas 33.246 doses de vacinas variadas na Capital.

De acordo com a SMS, a maior procura tem sido pela vacina HPV Quadrivalente, que oferece proteção contra infecções persistentes e lesões pré-cancerígenas causadas pelo papilomavírus humano (HPV). Ao todo, 3.435 pessoas já receberam a dose da vacina. A vacina contra Febre Amarela aparece em segundo lugar com 2.822 doses aplicadas. O terceiro lugar é das vacinas contra a Covid-19, com a imunização, até o momento, de 2.738 cidadãos.

Unidades abertas em Goiânia neste sábado (14)

Cais Vila Nova, Centro Avenida Industrial, s/n – Setor Leste Vila Nova

Ciams Urias Magalhães, Rua Guajajaras, entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

Ciams DR Domingos Viggiano, Praça C-201, s/n, Setor Jardim América

Centro Municipal de Vacinação (CMV), Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico Teixeira

USF São Francisco, Avenida das Palmeira, Qd. 89, Lt. 10, Bairro São Francisco

USF Boa Vista, Avenida dos Ipês, Qd. Lt Área, Bairro Boa Vista

CS Dr Afonso Honorato da Silva, Rua 01, Qd.E Lt.08, Setor Água Branca

CS José Egídio Martins, Rua U-47, s/n, Vila União

3ª Edição Viver Cidade (das 8h às 13h), Avenida Brasil, s/n, Residencial Jardim do Cerrado 3

O atendimento começa às 8h e termina às 17h, exceto na 3ª edição do Viver Cidade, que termina 13h.