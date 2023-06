Campanha incentiva doação de sangue no dia do aniversário

A Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo) lançou a campanha “Aniversário Solidário: Doe Sangue, Salve Vidas!”. Com isso, passa a oferecer aos doadores, no dia do aniversário, um bolo simbólico com direito a comemoração com os colaboradores da equipe de coleta. Os voluntários interessados podem agendar o horário da coleta por meio do site www.agenda.hemocentro.org.br ou também pelo telefone 0800 642 0457.

Nos primeiros dias da campanha, a técnica em Enfermagem Ione Maria da Silva, 39 anos, doou sangue no dia do aniversário e gostou da experiência. “Achei muito legal, pois já era uma vontade que eu tinha. E fiz isso durante um dia especial, comemorei minha vida podendo ajudar outras vidas” afirmou. Ione elogiou o atendimento: “A equipe cantou parabéns para mim e recebi um bolo temático” contou.

Outro doador que aproveitou o dia do aniversário para participar da campanha foi Marlon Brando Mendes Almeida, de 49 anos, servidor público estadual. “Essa ação, para mim, se resume em humildade e respeito ao próximo”, disse Marlon, que se empenha para motivar pessoas a doarem. “Não custa nada e é um gesto muito nobre.”



Convite

As doações servem para manter os bancos de sangue dos hospitais públicos e filantrópicos abastecidos. A Rede Hemo estende o convite a familiares e amigos para festejarem o aniversário e realizarem a contribuição com o doador.

Segundo a diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, já existem alguns casos pontuais de doadores comemorarem no Hemocentro os seus aniversários doando sangue. “Muitos deles, inclusive, mobilizam os seus familiares e amigos a não darem presentes com cunho comercial, e sim que os presenteie com doações de sangue. É um gesto que nos deixa bastante felizes, pois vemos que a pessoa desenvolveu um espírito solidário, de ajudar o próximo e consegue sensibilizar outros a realizarem esse gesto.”



Requisitos

Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento oficial com foto, e idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis, e para quem tem acima de 60 é necessário já ter realizado uma doação anteriormente. Quem tomou a vacina da febre amarela ou sarampo, deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para os vacinados contra gripe, o prazo é de 48 horas.