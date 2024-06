Casamento comunitário homoafetivo é realizado pelo TJ-GO

O primeiro casamento homoafetivo promovido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) foi realizado no final da tarde de ontem no Fórum Civil, no Park Lozandes, em Goiânia. A cerimônia é uma iniciativa da direção do Foro da Comarca de Goiânia e visa expressar a evolução e adequação do TJGO, que completa 150 anos em 2024, ao novo ordenamento dos direitos civis.



Simbólica, a data escolhida foi o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ celebrado em todo o mundo. O casamento comunitário, conduzido por um juiz de paz, uniu 69 casais, na presença de seus familiares e pessoas próximas.



Idealizadora da cerimônia, a juíza Patrícia Bretas relata que a preparação para o evento foi revestida de muitos cuidados e carinho com decoração pertinente, profissionais de audiovisual, música, bolo e bem-casados.



Ela comemora: “É um marco importantíssimo. Quando esse tipo de iniciativa parte do Poder Judiciário, mostramos que estamos prontos para garantir direitos e lutar contra o preconceito.”