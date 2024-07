Circuito Gastronômico apresenta show de Elba Ramalho na cidade de Goiás

Caipirinha do Cerrado é feita com cajuzinho, açúcar, cachaça do vale e gelo

De combinações inusitadas a pratos tradicionais da culinária goiana, o Circuito Gastronômico de Goiás promete uma explosão de sabores cerratenses na antiga capital até 28 de julho. Com a proposta de experiências únicas para turistas e vilaboenses, o evento conta com a participação de 30 estabelecimentos com pratos exclusivos, a partir de R$ 15 (veja lista ao lado). Também promove workshops e atrações culturaisna Arena Gastronômica Senac, de sexta a domingo, com direito a show da cantora Elba Ramalho.

O Circuito Gastronômico é dividido em duas partes. Uma delas ocorre nos restaurantes credenciados, que oferecem pratos exclusivos com ingredientes do Cerrado, até o dia 28 de julho. Manjar de cajuzinho, bolo de baru com rapadura são algumas das opções ofertadas em cardápios recheados com muito pequi e guariroba.

Em um mix exótico para paladares desavisados, a pizza goiana leva molho, mussarela, ragu de pernil suíno marinado no cajazinho, pesto de baru, agrião, pimenta biquinho e cebola. E que tal experimentar um brigadeiro de pimenta rosa com geleia de mangaba? Mas é claro que um evento gastronômico na antiga capital que se preze não poderia deixar de fora o tradicional empadão goiano e nossa querida pamonha com frango.

Arena

Segunda parte do evento, a Arena Gastronômica Senac movimenta a antiga Vila Boa de sexta-feira a domingo (19 a 22/7), na Praça de Eventos da cidade de Goiás. No local haverá oficinas conduzidas por chefs renomados, como Katia Barbosa, Jimmy Ogro e Humberto Marr.

A programação da Arena Senac é totalmente gratuita. Para participar das aulas show, os interessados precisam fazer a inscrição no local. O evento contará ainda com a exposição de produtos artesanais, aula de culinária para crianças e shows. Sobem ao palco montado na Praça de Eventos atrações como Heróis do Botequim, Maíra e Noys é Noys. O encerramento fica por conta da cantora Elba Ramalho, que promete esquentar as margens do Rio Vermelho na noite de segunda-feira (22), a partir das 23h.

“Além da participação de renomados chefs e especialistas culinários teremos workshops e palestras, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento profissional para toda a comunidade”, diz o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim.

O Circuito Gastronômico é uma realização do Senac, da Secretaria de Estado da Retomada, do Sindicato de Turismo e Hospitalidade (Sindtur), com apoio da Goiás Turismo, Goiás Social, Sebrae, Associação dos Restaurantes, Pousadas, Hotéis e Similares (Arphos), Bonfrigo e Prefeitura Municipal de Goiás.





Confira a programação da Arena Gastronômica Senac



SEXTA-FEIRA (19/7)

17h - DJ Múcio abre a Arena Gastronômica Senac

18h30 - aula show Mulheres Coralinas

20h - aula show Adilio Gomes

21h30 - aula show com a chef Emiliana Azambuja

22h30 - show da banda Noys é Noys

SÁBADO (20/7)

16h - DJ Mucio

17h - aula show Preta Sanches

18h30 - aula show com o hef Humberto Marra

20h - aula show com o chef Marco Tullio Abras

21h30 - aula show Jummy Ogro

23h - show da cantora Maíra

DOMINGO (21/7)

16h - DJ Bruno Caveira

17h - aula show kids com o chef Márcio Zago

17h - aula show com o Chef André Barros

18h30 - aula show com o chef Aloísio Godinho

20h - aula show com o chef Cidinha Santiago

21h30 - aula show com a chef Kátia Barbosa

23h - show do grupo Heróis de Botequim

SEGUNDA-FEIRA (22/7)

16h - DJ Bruno Caveira

17h - aula show com preta Sanches

18h - aula show com José Honorato

19h - Aula show com o chef Danilo Campos

20h - Aula show com o chef Ale Sotero

22h - Show de Elba Ramalho