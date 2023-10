Confira sete opções para se divertir em Trindade

Localizada no coração do Brasil, a cidade de Trindade, em Goiás, se destaca como um destino turístico rico em cultura e tradição religiosa, mas o que muita gente está descobrindo é que a cidade também abriga outros atrativos, como ecoaventura, parques, entre outros. Conheça alguns dos principais pontos turísticos para quem deseja se divertir nos arredores da capital da fé, a poucos quilômetros da capital goiana.

1- Cineteatro Afipe

Com arquitetura Art Déco, o cinema é um projeto da Associação Filhos do Pai Eterno. Construído oficialmente em 1956 e após muitas restaurações para resgatar as origens da Capital da Fé, ele foi reinaugurado em 2016 e, hoje, com capacidade para 940 lugares, recebe os mais variados eventos, como palestras, celebrações, exibições de filmes, exposições e espetáculos.

Endereço: Rua Dr. Irany Ferreira,26 - St. Central (Praça da Matriz), Trindade, Goiás.

2 - Mercado Municipal de Trindade

Às quartas-feiras, das 18h às 21h, a Prefeitura de Trindade costuma promover no Mercado Municipal um Happy Hour com música ao vivo, e os estabelecimentos servem comida de boteco. No local são vendidos fumos de rolo artesanais à moda caipira, verduras, carnes, peixes e vários outros itens.

Endereço: Rua Coronel Anacleto, 112, Setor Central, Trindade-GO.

3 - Parque Municipal Lara Guimarães

O Parque Lara Guimarães é aberto a toda a população e possui 10 portões de entrada. A estrutura do local inclui um campo gramado, três quadras de areia, uma quadra de tênis, uma quadra poliesportiva, uma pista de caminhada com 1.200 metros, um Kartódromo com pista de 1.000 metros, um parquinho infantil e uma academia ao ar livre com 20 aparelhos. É um local ideal para visitar com toda a família.

Endereço: Rua Santo Antônio, 626 - Vila Padre Renato, Trindade - GO.

4 - Parque Municipal Maria Pires Perillo

O Parque Municipal Maria Pires Perillo está localizado próximo à saída para Abadia de Goiás, no setor Monte Cristo. Possui além de várias represas, formando um belo espelho d’água, matas preservadas, um grande espaço gramado para deitar e curtir a natureza.

Endereço: Viveiro Municipal - Rua 117 - Parque do Viveiro Municipal - St. Ana Rosa, Trindade.

5 - Vila Barro Branco

O local é uma experiência única que combina o charme rústico da fazenda com o conforto de um hotel cinco estrelas. Este oásis ecológico é a fuga ideal para aqueles que buscam descanso e diversão, tudo em um só lugar!

Endereço: Rodovia dos Romeiros Km 30 - Trindade - GO.

6 - Museu da memória de Trindade

Com entrada gratuita, o museu, localizado em um prédio conhecido como “sobradinho”, foi construído em 1912. Originalmente a casa era de uma fazenda e, após passar por diversos donos, foi desapropriada pela prefeitura de Trindade em 1988, quando foi instalada a “Casa de Cultura”. O espaço, que preserva a cultura e história local através das raízes sertanejas do Brasil central, passou a abrigar o museu em agosto de 1998.

Endereço: Av. Maj. Manoel Alves S/N, Trindade, GO, 75380-000.

7 - Engenho Velho

Fundado em 2003, a antiga Fazenda Engenho Velho se transformou em um grande complexo de lazer para as famílias graças a sua fartura de água e nascentes. Oferece atividades de pesca esportiva, piscinas de água natural e quente, tirolesa, quadra de vôlei e campo de futebol, passeio de pônei. O local conta ainda com museu e a fazendinha, onde são contadas as raízes goianas

Endereço: Av. Rio Branco – Parque dos Buritis, Trindade – GO.