Cursinho da UFG receberá inscrições nesta semana

Estão abertas as inscrições para o Cursinho Federal de Goiás, projeto de Extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG) que oferece aulas preparatórias para o Enem e Vestibulares sem mensalidades.



As inscrições para 330 vagas são gratuitas e serão recebidas entre quinta-feira e sábado (22 a 24). Os interessados deverão comparecer ao Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, com identidade e comprovante de endereço.

Não há cobrança de mensalidades, apenas uma taxa de matrícula caso seja convocado. As aulas serão de segunda a sexta, das 19h às 22h, e aos sábados das 8h às 15h. Para a modalidade on-line, as inscrições podem ser feitas pelo site cursinhofederal.online.