Equatorial Goiás troca de resíduos recicláveis por descontos na fatura de energia em Trindade

A Equatorial Goiás leva nesta sexta-feira (12) e sábado (13) para o setor Pontakayana, em Trindade, o projeto E+ Reciclagem, que troca resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia. A ação é realizada em parceria com a Comunidade Terapêutica Projeto Galileu e a Igreja Mevec e tem como objetivo incentivar os clientes a trocar materiais que iriam para o lixo, como alumínio, vidro e papelão, por descontos na conta de luz.

Além disso, será possível fazer a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LED. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro. Caso o valor do desconto seja maior do que o total da conta, o excedente é automaticamente creditado na fatura seguinte.

Os clientes também podem optar por repassar o bônus para outra unidade consumidora cadastrada em seu CPF ou CNPJ ou ainda doá-lo para uma entidade beneficente sem fins lucrativos, mediante apresentação do número da conta contrato da instituição. Além disso, cada cliente pode consultar seus bônus através do aplicativo E+ Reciclagem.

Atenção aos resíduos aceitos:

- Papel: livros, revistas, jornais e papelão, entre outros;

- Plástico: PET, plástico duro e PVC, entre outros;

- Metal: alumínio, ferro e bronze, entre outros.



Troca de lâmpadas

Durante todo o evento, os clientes podem trocar gratuitamente até dez lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares –, que têm alto consumo de energia, por outras novas, de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais que os modelos antigos. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas.



Resultados

Desde o início da concessão da Equatorial Goiás no Estado, o E+ Reciclagem já realizou mais de 2,5 mil coletas, garantindo R$ 375 mil em descontos na fatura de energia dos clientes que participam ativamente do projeto e de 13 instituições parceiras da iniciativa. De janeiro do ano passado até março deste ano, foram recolhidas cerca de 1,4 mil toneladas de resíduos recicláveis, correspondendo a uma economia de aproximadamente 6,5 GWh na fabricação e processamento dos materiais. Essa quantidade de energia economizada seria suficiente para suprir a demanda por energia elétrica de mais de 40 mil casas na capital por um mês.



Serviço: E+ Reciclagem e troca de lâmpadas em Trindade

Quando: sexta-feira (12) e sábado (13), das 16h às 22h.

Onde: Praça Isabel Cristina - Avenida Flamboyant, Setor Pontakayana.