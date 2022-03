Estado de Goiás abre inscrições para a CNH Social

O Governo de Goiás, através do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), irá abrir inscrições presenciais para o programa CNH Social durante a 3ª edição do Mutirão Iris Rezende. Os interessados poderão se cadastrar também pelo o site www.detran.go.gov.br até dia 14 de março, clicando na aba CNH Social, e preencher o formulário.



O programa, que foi criado pelo o Governo de Goiás em 2019, oferece 11.010 vagas, para quem desejar adquirir, mudar ou adicionar categoria da CNH gratuitamente. O presidente da autarquia, Marcos Roberto Silva, relata que o programa já beneficiou aproximadamente 17 mil goianos.



Os interessados poderão se candidatar em apenas um das modalidades disponíveis do programa. São elas Estudantil, Urbana e Rural.



A CNH Social Estudantil é para pessoas com até 25 anos e que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública estadual de Goiás, com o CadÚnico ativo. As modalidades Urbana e Rural são destinadas a moradores da área urbana e rural com a inscrição ativa no CadÚnico. Os candidatos não podem ter praticado nos últimos 12 meses, inscrição, infração de trânsito de natureza grave ou ser reincidente em média.



Os candidatos agraciados recebem a isenção das taxas de inclusão do Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento da prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico. A pessoa com deficiência também se abstém de pagar os exames toxicológicos e junta médica, exigidos para a categoria profissional.



O Detran-GO irá ocasionar nos dias 11 à 13 de março, um mutirão para facilitar e auxiliar pessoas que tem dificuldades com a tecnologia ou até mesmo sem acesso à internet, no Bairro Jardim das Hortências, em Aparecida de Goiânia.

O horário de funcionamento do dia 11 março, será das 14h às 16h. No dia 12 de março, o horário será das 8h às 16; e domingo (13/03) das 8h às 12h.

Thaynara Mesquita estagiária de jornalismo do convênio GJC/UniAraguaia.