Fica 2024 terá Fórum Infantil sobre mudanças climáticas com alunos das redes municipal e privada

Além da programação de cinema, debates e atrações culturais, a 25ª Edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) contará também com atividades educativas de cunho ambiental. Uma delas é o primeiro Fórum Infantil - Mudanças Climáticas, voltado para crianças do 5º ano das redes municipal e privada da cidade de Goiás e zona rural.



O Fica acontece entre os dias 11 e 16 de junho e é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).



Ao todo, são mais de 300 alunos participando do projeto, que envolve ações de produção de material, atividades educativas em sala de aula, palestras, visitas nas escolas, dentre outras. Todas as atividades são voltadas para a compreensão das crianças em relação às problemáticas ambientais e as suas possíveis soluções. As ações já estão acontecendo.



Angela Oliveira, professora e coordenadora do projeto, conta que a dinâmica da ação é promover, junto a esses alunos, uma espécie de plenária para discutir, com linguagem acessível e pedagógica, os assuntos relacionados ao meio ambiente. Inclusive, projetando a discussão para a realidade local da cidade de Goiás. Durante o encontro, as crianças conversam, aprendem e elaboram propostas de soluções para os governantes.



“Nessa ida às escolas a gente já aproveita para colher deles as sugestões que eles têm para passarem para os governantes. O que eles acham que os governantes precisam fazer para reduzir as consequências das mudanças climáticas. A gente puxou também esse gancho aqui para o Rio Vermelho, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, a questão da poluição, do assoreamento e da própria história do rio”, explica.



Todas as sugestões serão compiladas em um documento que será intitulado como a 1ª Carta Infantil da Cidade de Goiás para ser entregue às autoridades no dia da premiação do Fica. A proposta, segundo Ângela, é que o projeto se estenda para além do festival com um comitê que acompanhará o desenvolvimento das sugestões enviadas.



“A gente já tem pensamentos de ir até o final do ano e depois a intenção de que continue no próximo. A questão é que a gente quer um fórum permanente, que ele não se encerre agora com o Fica, porque a gente quer acompanhar os pedidos dos alunos que eles fizerem para as autoridades”, declara.



Para ela, inserir as crianças em momentos de aprendizagem e desenvolvimento da consciência ambiental é crucial para que, no futuro, se tornem cidadãos mais engajados: “A gente cria momentos de reflexão, de levar os alunos a pensar, de provocar neles mudança de atitudes, de conscientizar a própria comunidade escolar sobre a necessidade da mudança de hábitos. Eles já vão crescendo entendendo que isso é uma coisa necessária, que é uma coisa boa, e que todo mundo pode participar”.



Evento multicultural

O Fica 2024 conta com uma vasta programação gratuita, com mostras competitivas, debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional, atividades de cunho ambiental e atrações culturais.



O festival conta com apoio do programa Goiás Social; das secretarias de Estado da Retomada; de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad); Saneago; Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG); Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.



Este ano o evento também tem como apoiadores a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Grupo Kelldrin e Saga BYD.