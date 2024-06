Goiânia recebe mais uma edição da Feira da Gestante, Bebê e Criança

A Feira da Gestante, Bebê e Criança está de volta a Goiânia, entre os dias 19 e 23 de junho, oferecendo uma experiência completa para futuras mamães e papais que estão montando ou renovando o enxoval. Sediada pelo Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, a exposição acontece na praça de eventos do shopping.

Com acesso gratuito, a feira funcionará de quarta a sexta, das 13h às 21h; no sábado (22), das 10h às 21h; e no domingo (23), das 10h às 19h. De um lindo babador ao mais sofisticado carrinho para bebês, o evento trará centenas de itens de enxoval e que envolvem todo o universo da maternidade, com preços a partir de R$ 10.

“Este evento é mais do que apenas uma exposição de produtos para bebês, é uma oportunidade para os visitantes se envolverem com uma variedade de serviços especializados, tudo num único só lugar”, destaca Rayam Saraiva, coordenador de marketing do shopping.

Nesta edição, a feira contará com 18 expositores, além dos fabricantes e lojistas, cada um trazendo as últimas tendências e novidades para bebês e mamães como roupas, sapatos, carrinhos, mamadeiras, kit berço, produtos de higiene, almofadas e itens para banho, decoração para o quarto e moda gestante.

Segundo o organizador da feira itinerante, Célio Corradini Junior, dentre os diferenciais do evento, promovido há mais de três décadas no mercado nacional, estão a enorme variedade de itens e valores acessíveis. “Para se ter uma ideia dos valores nesta edição, o kit com cinco peças custa R$ 10, enquanto o combo do stand do Dalilo Baby, com 10 peças saindo a R$ 50”, aponta.

Outro destaque da exposição, ainda de acordo com Célio, são os itens personalizados e peças que podem ser bordadas na hora da compra. “E além de tudo isso, ainda contamos com móveis, almofadas e itens para banho e decoração a preço de fábrica no nosso catálogo”, complementa ele.

Feira da Gestante, Bebê e Criança

Data: de 19 a 23 de junho

Horário: quarta das 13h às 21h / quinta e sexta das 13h às 21h / sábado das 10h às 21h / domingo das 10h às 19h

Local: estacionamento Sul, Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás 2151, Goiânia