Hemocentro destaca situação crítica de estoque e pede doações de sangue

O Hemocentro Coordenador, em Goiânia, solicita que a população faça doações de sangue, pois várias tipos sanguíneos estão com déficit de estoque. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, e aos sábados das 8h às 12 horas, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site http://agenda.hemocentro.org.br.

Contudo, quem for ao Hemocentro sem agendar um horário também será atendido normalmente pela equipe de coleta. As unidades do interior também estão preparadas para receber doadores, localizadas em Rio Verde, Catalão, Iporá, Ceres, Formosa, Quirinópolis, Jataí e Porangatu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas.

Os requisitos básicos para doação de sangue incluem estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, entre outros. Além disso, existem impedimentos temporários, como gripe, resfriado, febre, período gestacional, entre outros.