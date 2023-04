IFG abre inscrições para vagas não preenchidas de cursos superiores

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu inscrições para vagas não ocupadas para 21 cursos superiores. Ao todo, são mais de 300 vagas ofertadas. Destas, 21 vagas são para o bacharelado em Engenharia de Produção, do Câmpus Senador Canedo. Os aprovados e classificados no processo seletivo ingressarão ainda no primeiro semestre letivo desse ano. A inscrição e o curso são gratuitos.

As inscrições deverão ser feitas somente pela internet, no endereço eletrônico http://www.ifg.edu.br/estudenoifg, até as 12h do dia 12 de abril. Na página, o interessado deve procurar e clicar na opção “VESTIBULAR”, em Seleções em andamento, e, em seguida, clicar em “VESTIBULAR VAGAS REMANESCENTES 2023/1 – Segunda Edição”. Para se inscrever, é necessário o preenchimento do requerimento de inscrição e o questionário socioeconômico, disponibilizados na página de inscrição.

O Centro de Seleção do IFG divulgará no dia 10 de abril a lista preliminar das decisões deferidas, no mesmo site das inscrições, contra o qual cabe recurso. No dia 13 de abril, os candidatos cujas inscrições foram deferidas serão convocados para a prova de redação, que será aplicada no dia 16 de abril. O resultado final do Vestibular será divulgado no dia 20 de abril.

Das vagas

Além das 21 vagas ofertadas pelo Câmpus Senador Canedo para o curso de Engenharia de Produção, o edital contém vagas para o câmpus Anápolis (65 vagas), Aparecida de Goiânia (5 vagas), Cidade de Goiás (51 vagas), Formosa (9 vagas), Goiânia (54 vagas), Itumbiara (24 vagas), Jataí (14 vagas), Uruaçu (48 vagas) e Valparaíso (13 vagas).

Veja abaixo a tabela dos cursos, do número de vagas, do turno das aulas e o câmpus onde é oferecido: