Instituições federais de ensino retomam aulas

Foram retomadas nesta segunda-feira (9) as aulas das duas principais universidades públicas de Goiás. Na Universidade Federal de Goiás (UFG), alunos da educação básica e da graduação voltaram às atividades após o recesso de fim de ano. O final do segundo semestre de 2022, pelo calendário acadêmico, será no dia 28 de fevereiro. Na Universidade Estadual de Goiás (UEG), a conclusão do segundo semestre de 2022 está prevista para o dia 11 de fevereiro.

Na UFG, estudantes que solicitaram mudança de grau, de habilitação e de turno para o primeiro semestre de 2023 precisam confirmar as mudanças até o dia 25, de forma remota, por meio de assinatura de processo SEI. As matrículas para o mesmo período na graduação serão realizadas entre 23 e 31 de março. O escalonamento será divulgado no Portal UFG e nas redes sociais da instituição. No Cepae estão previstas para o período de 4 a 6 de abril. As aulas do primeiro semestre de 2023 terão início no dia 17 de abril.

Pelo calendário aprovado pelo Conselho Superior Universitário da UEG, o início do primeiro semestre de 2023 deve acontecer no dia 27 de fevereiro até 30 de junho. O segundo semestre vai começar no dia 7 de agosto e será encerrado no dia 16 de dezembro.

Institutos Federais

No Instituto Federal de Goiás (IFG), com 14 unidades, no câmpus Goiânia o ano letivo de 2023 dos alunos de cursos técnicos começa no dia 23 de fevereiro. Já para os estudantes da graduação, no dia 27 do mesmo mês. Nos demais campi os calendários são diferenciados e podem ser conferidos no portal da instituição.

No Instituto Federal Goiano (IF Goiano), com 12 unidades, cada câmpus estabeleceu uma data para a retomada das atividades do ano letivo de 2023. Campos Belos inicia no dia 23 de janeiro. Ceres, Morrinhos e Trindade retomam no dia 30. Catalão, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Urutaí e Iporá no dia 6 de fevereiro, Posse e Rio Verde no dia 13 do próximo mês.