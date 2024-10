Intenção de compra de imóveis no Brasil é maior entre os jovens

Segundo a pesquisa de Intenção de Compra de Imóveis, realizada pela Brain Inteligência Estratégica e relativa ao 2º trimestre de 2024, a maior intenção de compra de imóveis no Brasil está entre os mais jovens. Entre os entrevistados da pesquisa na faixa etária entre 21 e 27 anos, a chamada Geração Z, 52% alegam ter a intenção de adquirir um imóvel nos próximos meses.

Já entre os respondentes com idades entre 28 e 43 anos, os nativos da geração Y, o percentual é o mesmo. E entre o público da geração X, na faixa entre 44 e 59 anos, o percentual de quem está planejando comprar um imóvel nos próximos dois anos é 44%.

Ainda de acordo com o levantamento, a intenção de compra está mais concentrada no perfil de renda de R$ 2,5 mil a 5 mil, representando 31% dos entrevistados da pesquisa, perfil de renda que predomina entre a maioria dos jovens.

Nascidos a partir de 1995 e considerados “nativos digitais”, a Geração Z valoriza o consumo sustentável e é extremamente exigente na compra de produtos e serviços. Atenta a esse público, a MRV, maior construtora da América Latina, realizou um levantamento interno em 2023 e descobriu que jovens de 18 a 30 anos estão comprando mais seus imóveis.

Esse grupo representou quase 47% dos clientes da construtora no período, reforçando a tendência crescente de investimento em propriedades por parte dessa geração. Goiás ficou em primeiro no ranking nacional do número de clientes jovens da MRV, com a faixa etária entre 18 e 30 anos, representando 63% dos clientes da construtora no estado em 2023. Em seguida, vem o Mato Grosso do Sul, onde os jovens nessa faixa representaram 58% dos compradores da MRV naquele estado, no ano passado.

“O sonho da casa própria segue sendo um dos grandes objetivos dessa geração. Fatores como o aumento do preço do aluguel e as facilidades para a aquisição do imóvel próprio têm influenciado na decisão de compra”, destaca André Ramos, gestor comercial da MRV em Goiás.

Projetos trazem vantagens para este público

Ramos comenta que os lançamentos imobiliários da MRV estão em sintonia com os anseios e comportamento de consumo desse público mais jovem. “São empreendimentos que sempre oferecem localização privilegiada e diversas opções de serviços e produtos, juntamente com facilitações na aquisição. Inclusive,essas são características que também atendem a outro perfil de comprador bastante presente entre os nossos clientes, o das famílias menores, que são casais jovens, com um filho só e que possuem um perfil de renda que se enquadra no financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida”, explica o gestor comercial.

O Gran Luna, o mais recente lançamento da MRV em Goiânia, é um exemplo de residencial voltado para esses dois públicos, dos jovens e das famílias menores. A construtora escolheu o Jardim Gardênia para implantar o residencial. O bairro está inserido na confluência entre os limites de Goiânia e a cidade de Aparecida de Goiânia e é um dos que mais crescem dentro do perímetro da Região Metropolitana.

O setor tem acesso facilitado para as rodovias GOs-060 e GO-040, além da Avenida Ville e Rua da Vitória, vias de intenso comércio. A região é conhecida por oferecer uma enorme gama de serviços e comércio e abriga o Portal Sul Shopping, o terminal Garavelo, além de grandes lojas como Supermercado Tatico, Magazine Luiza e Atacadão Dia a Dia.

O setor também é muito bem servido por escolas públicas e privadas, hospitais, clínicas e laboratórios médicos. O bairro abriga ainda uma unidade do Vapt Vupt. O empreendimento terá 384 apartamentos compactos, com metragens que variam entre 39 e 43 metros quadrados, com dois quartos e opções com varanda ou área privativa anexa. A ampla área de lazer com churrasqueiras, playground, pet place, gazebo e bicicletário é também um importante diferencial do empreendimento.