Mulher é presa suspeita de aplicar golpe em mais de 160 turistas que viajaram para Caldas Novas

Uma mulher foi presa suspeita de aplicar um golpe em mais de 160 turistas que viajaram para Caldas Novas, cidade turística no sul de Goiás. O grupo comprou com ela um pacote de viagens que incluía hospedagem, alimentação e transporte, mas quando chegaram até o hotel descobriram que nenhuma das despesas estavam pagas.

Ao chegar no hotel, o grupo de turistas descobriu que o check-in não estava pago, pois a mulher havia realizado o pagamento apenas de valores “simbólicos” para os fornecedores, sendo eles três imobiliárias, empresa de ônibus e hotéis. De acordo com o delegado Tiago Fraga Ferrão, os turistas foram acomodados mesmo sem o pagamento, porque a golpista informou que já estava resolvendo com o banco. O pacote comprado possui a previsão de diária até sábado (30).

O golpe foi descoberto depois que um dono das imobiliárias, que teve um prejuízo de cerca de R$ 40 mil, procurou a mulher para cobrar o pagamento. A mulher conversava por ligação com o homem e postergava o pagamento, dizendo havia pago os serviços, mas que estava com um problema em sua conta do banco para liberar o dinheiro. Então, quando chegaram ao banco para realizar o pagamento, foi constatado que não havia saldo na conta bancária, que segundo ela, tinha R$ 90 mil reais. Ela fingiu que estava passando mal e foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O dono da imobiliária ligou para a polícia que realizou o flagrante em frente à unidade médica.

“Eles estão lá hospedados, mas não estão recebendo alimentação e não sabem como vão voltar para casa, isso porque os motoristas dos ônibus não receberam e provavelmente não vão fazer o retorno dos passageiros para casa”, explica Tiago. Os viajantes compraram os pacotes, que custaram entre R$ 700,00 e R$ 1 mil e ainda não tiveram o reembolso porque a mulher gastou todo o dinheiro. O prejuízo pode chegar aos R$ 150 mil.

A mulher foi presa em flagrante por estelionato nesta sexta-feira (29) e encaminhada para o presídio feminino de Corumbaíba, região sudeste de Goiás.

A reportagem tentou contato com a agência de turismo de Minas Gerais, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.