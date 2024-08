Poeta goiano Divino Damasceno lança o livro "Sob as Faces do Tempo" neste sábado (3) na cidade de Go

A poesia goiana em destaque! O Auditório do Centro Administrativo, no Setor João Francisco, localizado na Cidade de Goiás, cerca de 142 quilômetros de Goiânia, será palco do lançamento do livro “Sob as Faces do Tempo” (Editora Versejar), do escritor Divino Damasceno (PcD), de 67 anos. O evento acontece neste sábado (3 de agosto), a partir das 18 horas e tem entrada gratuita.

No local, além da presença do autor, o público poderá conferir apresentações musicais, sarau e a exibição do curta-metragem “D’outono”. Na ocasião ainda estarão disponíveis obras renomadas de Damasceno, sendo elas: “Eis a Paisagem das Ruas”, “Sombras de Outono”, “Outros Versos Mais”, “Farrapos” e “No Fundo das Horas”.

A publicação inédita, “Sob As Faces do Tempo”, conta com 354 páginas e traz uma seleção de antologia poética do artista vilaboense. O projeto foi lançado este ano com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás.

Sobre o autor

Divino reside na Cidade de Goiás, desde a sua infância e possui no currículo diversos prêmios, a nível municipal, estadual, nacional e internacional. O primeiro foi concebido pela Rádio 13 de Maio, em 1986, como o melhor poema do ano, com a obra “Sombra dos Mangueiras”. O segundo foi conquistado na Itália, em 2014. Trata-se, do Prêmio Poesia, Prosa e Arti Figurative da L’Accademia Internazionale Li Convívio, com o livro “Baú de Cinzas” e, posteriormente, com “Farrapos”.

Em 2019, conquistou o Prêmio Hugo de Carvalho Ramos, com a publicação de “Outros Versos Mais”. Em 2020, foram duas premiações: uma em São Paulo, denominada Poetas além do Tempo e outra em Aparecida de Goiânia, o Prêmio de Publicação de Livros de Aparecida de Goiânia.

“Comecei a escrever com carvão, depois passei para o grafite”, recorda Divino sobre o início da do seu processo literário. Para ele, o fazer poesia se tornou “uma necessidade”. “Não acredito que haja inspiração, e sim, que fui trabalhando e foi a minha necessidade para passar meu tempo, como deficiente... Sou apaixonado na poesia. Eu trabalho todo dia, já cheguei a escrever um livro por dia”, afirma o autor.

A vida de Divino, inclusive, já foi parar nas telonas. Sua trajetória foi contada em 2006, no documentário “Percorrendo Caminhos”, dirigido por Lázaro Ribeiro. Em 2021, ele participou do curta-metragem “Depois de Cora” (exibido no FICA), narrando sua vida e obras, dirigido por Lak Shamra e Laura Freitas.

Serviço:

Lançamento do Livro “Sob as Faces do Tempo” – Editora Versejar

Quando: Sábado (3 de agosto), a partir das 18 horas

Local: Auditório do Centro Administrativo, na Praça Jornalista Goiás do Couto, Qd. 01, Lt. 05, S/N, no Setor João Francisco – Cidade de Goiás

Entrada gratuita