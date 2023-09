Prefeito e primeira-dama de Posse são suspeitos de invadir rádio e tentar agredir radialista

O prefeito e a primeira-dama de Posse, no nordeste de Goiás, estão sendo investigados pela Polícia Civil após serem acusados de invadir os estúdios de uma rádio durante o intervalo da programação e ameaçar o radialista Ivon José Valente. Helder Silva Bonfim (Solidariedade) e Carolina Chaves Valente Bonfim teriam se irritado com comentários feitos pelo radialista a respeito do não pagamento por parte da prefeitura do piso salarial dos professores e enfermeiros da rede municipal.

Ivon é diretor da rádio Cultura FM e conduzia o programa ‘Fala Cidadão’, que abre espaço para que a população envie críticas sobre a cidade e sua administração. Segundo ele, na segunda-feira (11), recebeu a presidente do Sindicato Regional dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Maria Rosely Cavalcante, para falar sobre assuntos referentes à classe. Durante a entrevista, a representante do Sintego teria dito que o prefeito é o único da região que não paga o piso aos profissionais da educação e que estaria empurrando “com a barriga” o caso.

No dia seguinte, também durante o programa, Ivon e outros três radialistas comentavam sobre a repercussão da entrevista, quando o prefeito e a primeira-dama entraram alterados no estúdio. “De repente, eles adentraram sem ser convidados. A primeira-dama empurrou a porta, deu uma tapa no microfone, e disse que queria direito de resposta.” Ainda de acordo com o radialista, ele tentou explicar que eles poderiam se manifestar, mas sem o uso da violência, mas receberam xingamentos como “vagabundos” e “mentirosos”.

O comunicador disse ainda que o casal só não foi às vias de fato contra ele porque outro locutor interveio na situação. Em seu depoimento, Ivon declarou que o casal entrou no meio da transmissão do programa, enquanto Carolina gritava: “o que que é isso”, "vocês só falam mentira”, “vocês só usam a rádio para o mal”, “vocês só sabem mentir”.

Após isso, a primeira-dama bateu a mão na mesa por três vezes. Ainda segundo o depoimento, o funcionário da recepção, ao perceber o ocorrido, começou a filmar toda a situação. Carolina, percebendo que estava sendo filmada, avançou sobre ele tentando tomar o celular. Por medo, o funcionário desligou. De dentro do estúdio, outro radialista filmou o final da discussão.

Nas imagens, é possível ouvir a primeira-dama acusar o radialista: “Você está falando muita mentira na rádio. Você usa a rádio para ameaçar, chantagear. Desde o dia que entramos estamos tentando te ajudar, você não faz nada para ser ajudado”. O prefeito, por sua vez, diz: “não vou ficar aguentando suas conversinhas furadas, não sou moleque, não.”

Vídeos registraram a chegada do prefeito e da primeira-dama ao hotel, onde funciona a rádio. Em dos vídeos, o prefeito diz que um loteamento que seria de propriedade do radialista estaria “cheio de coisas erradas” e “sem regulação”, como falta de drenagem e questões ambientais. No entanto, a questão do loteamento não foi citada na ocorrência e nem durante entrevista do radialista ao Daqui.

No termo de depoimento também consta que Carolina disse a Ivon que se o seu “funcionariozinho” divulgasse o vídeo gravado ela não responderia pelas suas atitudes. Toda a confusão durou cerca de 25 minutos.

O delegado de Posse, Humberto Soares, informou à reportagem que irá intimar o prefeito e a primeira-dama, e, após ouvir os envolvidos e analisar as imagens, irá investigar se houve crime por parte do casal.

O Daqui entrou em contato com o prefeito Helder Silva Bonfim para que apresentasse sua versão dos fatos, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. A prefeitura de Posse também não se manifestou sobre o ocorrido. Este espaço permanece aberto.

O Sindicato dos Trabalhadores em Comunicação no Estado de Goiás (Sindicom) repudiou a atitude do prefeito e da primeira-dama. Em nota, alegaram que o comunicador tem o direito constitucional de informar à população de forma isenta os fatos que envolvem os moradores do município. “O Sindicom cobra das autoridades de segurança do estado proteção ao profissional radialista”.

“O Sindicato dos Trabalhadores em Comunicação no Estado de Goiás (Sindicom) vem à público repudiar a atitude arbitrária e autoritária do prefeito da cidade de Posse - Goiás, Sr. Helder Silva Bonfim, juntamente com sua esposa, Srª Carolina Chaves Valente Bonfim, primeira-dama e Secretária de Assistência Social da cidade, que invadiram o estúdio da Rádio Cultura no dia 12/09, segunda feira, para agredir e ameaçar o radialista Ivon José Valente. O comunicador entrevistava representantes dos trabalhadores da educação quando mencionou a falta do pagamento do piso salarial das categorias de Enfermagem e Educação. O Sindicom se solidariza com o profissional radialista, e repudia de forma veemente esse tipo de assédio e censura ao trabalhador."