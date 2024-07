Queda de árvore que atingiu dois carros foi natural, diz Amma

GABRIELLA BRAGA

A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia afirmou que a queda de uma árvore sobre dois carros, na Alameda Couto Magalhães, no Setor Bela Vista, ocorreu por causas naturais. Ocupantes dos veículos e vizinhos apontam que não ventava no momento do incidente, ocorrido por volta de 12h30 desta quarta-feira (3). Um dos veículos, ocupado pelo motorista e um passageiro, ficou totalmente destruído. O condutor, entretanto, teve apenas um corte na mão.

O acidente na via ocorreu no sentido da Avenida T-63 à Avenida Edmundo de Abreu, próximo ao Parque Areião. Um Palio Weekend branco, pertencente à empresa LT Ar Condicionado, acabava de passar pelo sinal de “pare” da Rua 1024 quando foi atingido pela árvore, plantada no canteiro central da via. “Foi tudo muito rápido”, relata Lucas Mota, de 32 anos, proprietário da empresa e motorista do veículo. Com a queda, o teto foi esmagado. Ele conta que um morador das proximidades ajudou a dobrar a porta para que eles pudessem sair pelo espaço da janela esquerda, ao lado do passageiro, que não teve nenhum ferimento.

Como estava segurando no volante, parte do para-brisa atingiu a mão direita e fez um corte. Lucas foi ao hospital para realizar exames, já que também sentiu um baque na cabeça com o impacto, mas nada foi constatado. Ele teve apenas três pontos na mão direita. O condutor conta que conseguiu escorregar pelo banco, o que pode ter ajudado a não ficar com ferimentos mais graves.

Já o carro que vinha logo atrás, um Palio branco, era ocupado pela esposa de Lucas, a estudante Thereza Katrinne, de 33. O veículo chegou a ter a frente atingida pela copa da árvore, e teve o para-brisa, para-choque e o capô danificados. Entretanto, não houve nenhum ferimento. Ela relata que ficou desesperada ao ver como ficou o automóvel onde estava o marido. “Isso é um risco à população, imagina se fosse um pedestre”, desabafou, acrescentando que ambos os veículos tinham seguro, mas que vai contatar a Prefeitura para saber como prosseguir com o custeio dos gastos. O carro que conduzia estava em processo quase finalizado de venda.

Com a queda da árvore, parte da fiação da via ficou comprometida. Thereza e Lucas apontam que um dos fios chegou a soltar faíscas na rua e isso preocupou pelo risco de choque elétrico. Em nota, a Equatorial Goiás disse que a área foi isolada e “por medida de segurança, o fornecimento de energia na região foi interrompido”. Conforme a concessionária, a energia foi totalmente restabelecida para os imóveis afetados. Dois postes da companhia foram atingidos.

A reportagem esteve no local por volta das 18 horas e viu o trabalho da Comurg para remoção da árvore caída. Profissionais da Equatorial também instalavam um poste de madeira. Fios estavam caídos e o local foi isolado pela Polícia Militar. A reportagem verificou ainda que ponto onde a árvore estava plantada era raso, o que pode apontar para pouco espaço às raízes.

Já a Amma diz em nota que a Comurg e a Equatorial foram acionadas para retirar a árvore caída e “realizar novo plantio de arborização no local”; que “a queda foi natural” e que, mesmo assim, vem fazendo análises e recomendando a retirada de árvores comprometidas por toda a cidade, quando há necessidade”, acrescenta. A agência diz ainda que os moradores podem solicitar a retirada de árvores comprometidas, bem como a poda, por meio do telefone 161.

Para moradores locais, falta manutenção na via. “Precisava de uma revitalização. Não tem manutenção, de vez em quando cortam galhos. Mas só”, comenta a aposentada Adriene Barbosa, de 59 anos. Já a turismóloga Juliana de Oliveira, 51, conta que no final do ano passado uma árvore já havia caído nas proximidades da T-63, mas durante a época de chuva. Desta vez, entretanto, não havia nem ventania. “Tenho receio, as árvores são todas muito antigas.”