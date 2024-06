Saúde na Praça alerta para prevenção da doenças respiratórias

Nesta quarta-feira (19) o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) realizará mais uma edição do projeto Saúde na Praça, na Praça Abrão Rassi, em frente ao hospital. O evento, em alusão ao Junho Violeta - Campanha de Prevenção de Doenças Respiratórias, tem como objetivo alertar sobre doenças como DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, tuberculose e câncer de pulmão.



Durante a ação, a população terá acesso gratuito a atendimento multidisciplinar, com serviços de aferição de pressão, teste de glicemia e exame de espirometria, que auxilia no diagnóstico de distúrbios respiratórios. Os atendimentos ocorrerão durante toda a manhã, das 7h às 12 horas. Profissionais capacitados das áreas de enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e psicologia estarão presentes para oferecer orientações sobre a saúde pulmonar, uso do tabaco, sinais e sintomas de doenças pulmonares comuns e formas de prevenção.



Atividades educativas e interativas serão realizadas, incluindo o jogo "Pulmões em Ação", com estações sobre conhecimentos básicos, doenças pulmonares, sintomas, diagnóstico e prevenção. Os participantes poderão testar seus conhecimentos em um quiz rápido com opções de respostas em cada estação. Além disso, uma peça anatômica semelhante a um pulmão humano estará disponível para demonstração aos presentes.



Projeto Saúde na Praça

O Saúde na Praça é um projeto do HGG realizado desde 2017, com ações periódicas organizadas pela equipe médica da unidade. O objetivo é promover ações de conscientização, prevenção de doenças e orientações para a melhora da qualidade de vida da população. Todos os serviços são oferecidos de forma gratuita na Praça Abrão Rassi, que fica em frente ao hospital e foi adotada como palco para a iniciativa, com o intuito de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde do HGG.



Serviço: Saúde na Praça – Junho Violeta - Campanha de Prevenção de Doenças Respiratórias

Data: 19 de junho

Horário: 7h às 12 horas

Local: Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG