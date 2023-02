Secretaria da Saúde encerra contrato com a organização social que administra o Hugo

A Organização Social Centro Hospitalar de Atenção Emergências Médicas (Instituto Cem), deve deixar a gestão do Hospital Estadual de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou neste domingo (26), que será realizada uma contratação emergencial para a unidade, com nova parceria privada, prevista para ser concluída esta semana, até a finalização do chamamento público para a contratação da nova Organização Social (OS).

A SES criou uma Comissão Especial de Transição, Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento do Hugo, que atuará nessa transição. “Esse contrato emergencial garantirá a continuidade das atividades da unidade de saúde, sem prejuízo para a população, até a conclusão do novo chamamento”, informou a secretaria em nota, acrescentando ainda que as medidas foram adotadas depois de determinação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e órgãos de controle.

Irregularidades

Em 2022 o Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou que a Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) fizesse a rescisão de todos os contratos da OS Cem depois que irregularidades foram identificadas no processo de qualificação do Instituto.

A reportagem questionou a SES se o Cem continuará na gestão da Policlínica de Posse, Policlínica de Quirinópolis e Policlínica de Goianésia, além de estar finalizando a gestão do Hospital Estadual De Jaraguá Sandino de Amorim (Heja), mas até a publicação da matéria não obteve retorno.

Troca-troca

Nos últimos anos, a gestão do Hugo passou por cinco Organizações Sociais: Instituto Gerir (2018), Instituto Haver (2019), Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) (2021) e Instituto Cem (2023).