Testes gratuitos para hepatites virais serão realizados em shopping

Divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em abril, o Relatório Global sobre Hepatites de 2024 aponta que as hepatites virais causam a morte de cerca de 3.500 pessoas por dia em todo o mundo e 1,3 milhão por ano. A doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial, ficando atrás apenas da tuberculose.

Para alertar sobre a enfermidade, 28 de julho é o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais e todo o mês ganha a cor amarela. Sendo um empreendimento cujo carro-chefe é a saúde, o Órion Business & Health Complex não poderia deixar de ressaltar o julho amarelo.



Nesta semana, entre segunda e quarta-feira (29 a 31 de julho), as pessoas que passarem pela praça de alimentação do Shopping Órion, das 12h às 17h, poderão receber orientações sobre as hepatites virais e ainda fazer a testagem gratuita para as hepatites B e C, que são as mais comuns no país.

Cerca de 15 minutos depois o resultado fica pronto e aqueles que tiverem positivado para alguma das enfermidades receberão encaminhamento para unidades de saúde especializadas para o devido acompanhamento.



Quem desejar também poderá realizar testagem para detectar HIV e sífilis. A iniciativa conta com a parceria da Clínica Liver - Instituto do Fígado de Goiás, situada no centro clínico do Órion Complex.

Serviço: Julho amarelo com teste grátis

Data: 29 a 31 de julho

Horário: Das 12h às 17h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Órion, Avenida Mutirão, Setor Marista

Testes: Hepatite B e C, HIV e Sífilis

Participação: Gratuita