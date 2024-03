Trânsito na Av. Castelo Branco está liberado após obra em viaduto

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) liberou, no início da madrugada desta quarta-feira (27), o trecho da Avenida Castelo Branco que estava interditado para o içamento das 15 vigas do viaduto no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, no Setor Esplanada dos Anicuns.



Inicialmente, o trabalho tinha a previsão de terminar no domingo, mas as condições climáticas o atrasaram. Cada viga possui 33 metros de comprimento por dois de altura e pesa 55 toneladas. Uma operação especial de preparação do terreno para a colocação de um guindaste começou na sexta-feira (22). No sábado (23), foi feito o içamento das primeiras vigas.

A última foi colocada nesta terça-feira, por volta das 22h30, a uma altura de 7,50 metros acima do piso da Avenida Castelo Branco. Ao longo desses dias de interdição no trânsito ocorreram vários congestionamentos na região, o que dificultou o tráfego de veículos e provocou engarrafamento em ruas adjacentes.



Após a conclusão do serviço, as equipes fizeram a retirada das máquinas e do fresado que havia sido colocado na Avenida Castelo Branco para dar o nivelamento necessário para o trabalho do guindaste. Depois o trânsito da via foi liberado.



O elevado, quando pronto, vai contar com 35 metros de vão e 215 metros de comprimento. A estrutura vai contar com quatro faixas de tráfego de veículos, sendo duas em cada sentido da Avenida Leste-Oeste.