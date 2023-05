Trecho de rodovia em Goiás terá nome do filho de Ronaldo Caiado

Com a lei de autoria do deputado estadual Lineu Olímpio, líder do MDB na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o trecho da GO-336, que liga Crixás a Nova Crixás, no norte do estado, ganhará o nome do filho de Ronaldo Caiado.

A lei foi promulgada e publicada em suplemento no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (11) .

Ronaldo Ramos Caiado Filho foi encontrado morto, aos 40 anos, no dia 3 de julho de 2022, em uma fazenda localizada em Nova Crixás, município onde morava e cuidava da fazenda da família. A causa do falecimento não foi divulgada.

O deputado justificou a importância da rodovia para o governador e seu filho. “Acredito que seja uma oportunidade de representar a memória de uma pessoa que investia e acreditava no desenvolvimento rural, na pecuária, lavoura e investimentos na região", escreveu em suas redes sociais.

Na época do falecimento, o governador recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa, Gracinha Caiado, em uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade.